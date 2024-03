M. Orlando: “La Juventus ieri sera ha giocato bene”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri sera contro il Napoli.

Lorenzo Focolari Redattore 4 marzo 2024 (modifica il 4 marzo 2024 | 16:41)

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le dichiarazioni a TMW Radio: "La Juve ha giocato bene, bella partita, ma il problema è come va ricostruita questa squadra. Si vuole ripartire da tanti giovani e da quale tecnico? Io ripartirei da un calcio moderno, diverso da quello di Allegri. O vado con Conte, se vuoi andare sul sicuro, oppure ti butti su un nuovo tecnico come Motta o De Zerbi.

Bologna? E' più di un mese che dico che il Bologna non è una meteora. Non è un caso ormai. Sono sempre messi bene in campo, hanno qualità poi.

Non c'è solo Zirkzee. Saelemaekers è uno che ti fa vincere le partite in corsa, ma vedo tanti giocatori completi. Chi dice che il Bologna mollerà non capisce nulla di calcio".

