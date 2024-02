M. Orlando: “Juve, Chiesa sta pensando seriamente di andarsene”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a TMW Radio: "Loro non ti fanno giocare e se gli lasci spazi ti fanno male. Calhanoglu ormai è uno dei più forti d'Europa, ha fatto passaggi filtranti importanti, poi lì partono sei-sette uomini.

Per la Juve non c'era possibilità di fare una partita diversa. La Juve però poi l'occasione ce l'ha avuta e se segnava Vlahovic cambiava la partita forse. Detto questo vedere giocare così bene l'Inter è un piacere. Chiesa l'ho visto 'scazzato', se ti serve qualità, quello che ti cambia la partita e ti dà qualità, metti subito Chiesa.

La verità è che tra Allegri e Chiesa non c'è un'intesa. E secondo me Chiesta sta pensando seriamente di andarsene e anche la Juve sta pensando di non continuare con un giocatore cagionevole e dargli un contratto importante. In certe partite però Chiesa per l'esperienza e il timore che può incutere agli altri lo devi mettere in campo".