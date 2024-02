Oreggia: “La Juventus ha illuso. La Champions League non è scontata”

Intervistato a Radio Bianconera, Vincenzo Oreggia ha parlato delle prospettive della Juventus alla luce degli ultimi risultati negativi. Ecco le sue parole: “Forse ci eravamo illusi rispetto a quanto fatto dalla squadra fino alla gara contro l'Empoli, anche per situazioni favorevoli si è trovata molto vicina all'Inter. Le strutturale tra le prime due della classe però sono state sempre evidenziate, non so se il distacco attuale sia quello giusto, ma l'Inter è molto più forte della Juve. Come organico credo che anche Milan e Napoli siano superiori. Ma spesso ci sono situazioni che ti portano ad andare oltre i tuoi limiti, come è accaduto alla squadra bianconera".