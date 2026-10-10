Serata complicata per Loïs Openda, costretto a lasciare il campo durante la sfida tra Lens e Lione disputata ieri, venerdì 9 ottobre. L'attaccante belga, attualmente in prestito al club francese ma ancora di proprietà della Juventus, ha accusato un problema fisico che ha subito destato preoccupazione. Le immagini della sua uscita dal terreno di gioco, dolorante e in lacrime, hanno alimentato i timori sulle sue condizioni.

Openda ko contro il Lens: problema dopo uno scontro

L'episodio si è verificato intorno al 60' minuto della partita. Dopo un contrasto di gioco, il centravanti non è riuscito a proseguire e ha avuto bisogno dell'intervento dello staff medico del Lione. Il dolore gli ha impedito di continuare la gara e il giocatore ha lasciato il campo aiutato dai sanitari.

Al termine dell'incontro, l'attenzione si è concentrata sulle sue condizioni fisiche. Le prime ricostruzioni parlano di un possibile problema alla gamba destra, con un interessamento della zona della caviglia, ma al momento non è stata comunicata una diagnosi definitiva.

La Juventus aspetta gli accertamenti

L'infortunio riguarda da vicino anche la Juventus, che ha trasferito Openda al Lione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il club bianconero segue quindi l'evoluzione della situazione, in attesa di conoscere la natura del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Gli esami medici saranno decisivi per capire se si tratti di un trauma di lieve entità oppure di un infortunio più serio. Per il momento, dunque, non è possibile stabilire quando l'attaccante potrà tornare a disposizione.

Tempi di recupero ancora da chiarire

L'uscita dal campo in lacrime ha destato apprensione, ma non basta da sola a definire la gravità dell'infortunio. Saranno gli accertamenti a fornire un quadro preciso delle condizioni del giocatore e a stabilire il percorso di recupero.

Il Lione attende notizie sul proprio attaccante, mentre la Juventus resta in attesa di aggiornamenti. Soltanto dopo gli esami sarà possibile capire quanto a lungo Openda dovrà fermarsi.