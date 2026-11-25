Dopo il convincente 4-0 contro il Venezia, la Juventus si prepara a tornare in campo in Europa League. Domani sera, giovedì 26 novembre, all'Allianz Stadium arriva l'Omonia Nicosia e Luciano Spalletti pensa a una formazione profondamente diversa rispetto all'ultima uscita in campionato. Gli impegni ravvicinati e la successiva trasferta contro il Como impongono una gestione attenta delle energie: secondo le indicazioni della vigilia, i cambi potrebbero arrivare fino a otto.

Woltemade dal primo minuto, occasione anche per Ekhator

Tra le novità più attese c'è Nick Woltemade, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo aver lasciato il segno contro il Venezia con un gol e un assist. Alle sue spalle potrebbero agire Francisco Conceição e Jeremie Boga, entrambi in corsa per partire dall'inizio. Possibile spazio anche per Sarr e Cambiaso, mentre in difesa Spalletti valuta diverse modifiche.

La partita potrebbe offrire un'opportunità anche a Jeff Ekhator, ancora alla ricerca di maggiore continuità. L'attaccante spera di convincere il tecnico e ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni, in una serata che potrebbe rivelarsi importante per chi finora ha giocato meno.

Resta poi da monitorare la situazione dell'infermeria. Alajbegovic non dovrebbe essere rischiato contro i ciprioti, con l'obiettivo di recuperarlo per Como. Anche Kalulu e Nico Gonzalez proseguono il lavoro personalizzato e il loro rientro non sembra imminente. Spalletti dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra turnover e competitività: l'Europa League offre l'occasione di dare continuità ai risultati, ma la gestione del gruppo sarà decisiva anche in vista del campionato.