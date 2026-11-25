Non arrivano buone notizie sulle condizioni di Vasilije Adzic. Il centrocampista montenegrino, classe 2006 e attualmente in prestito al Sassuolo, deve fare i conti con un problema al ginocchio che rischia di tenerlo lontano dal campo per un periodo da definire. Il giocatore si è sottoposto a un consulto specialistico a Lione dal professor Sonnery Cottet e, secondo le informazioni riportate da Tuttosport, sarebbe emersa una lesione alla cartilagine.

Adzic, lesione alla cartilagine: ora si valuta il percorso di recupero

La situazione richiede particolare attenzione da parte dello staff medico. La lesione sarebbe simile a quella accusata in passato da Khéphren Thuram, un precedente che rende ancora più delicata la valutazione del caso. Prima di stabilire i tempi di recupero sarà necessario individuare il trattamento più adatto e capire se sarà possibile evitare un intervento chirurgico.

La Juventus segue con attenzione l'evoluzione delle condizioni del giovane, nonostante il suo attuale percorso in prestito al Sassuolo. L'obiettivo è tutelare il giocatore e permettergli di tornare in campo soltanto quando ci saranno le condizioni adeguate.

Per Adzic si tratta di una frenata importante. Il classe 2006 aveva bisogno di trovare continuità per accumulare esperienza e proseguire la propria crescita, ma questo problema rischia di condizionare il suo percorso nella stagione in corso. Le prossime valutazioni mediche saranno decisive per comprendere la reale entità dello stop e le prospettive di rientro.