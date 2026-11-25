Il ritorno alla Juventus rappresenta una nuova opportunità e una sfida da affrontare con grande entusiasmo. Neto, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Omonia, ha raccontato le proprie sensazioni, soffermandosi anche sul momento attraversato dalla squadra di Luciano Spalletti. Dal percorso di ricostruzione bianconero agli obiettivi europei, passando per il rapporto con i compagni e il lavoro quotidiano: diversi i temi affrontati dal giocatore.

Neto: “La Juventus deve vincere tutte le competizioni”

IL RITORNO ALLA JUVENTUS – «Soddisfazione molto grande, tanto entusiasmo a essere in campo un’altra volta e lottare per gli obiettivi che abbiamo».

LE DIFFICOLTÀ DELLA RICOSTRUZIONE – «Il calcio e la vita hanno dei cicli. Ciclo diverso, gente diversa. Ci sono dei momenti. Vedo un ambiente sano, a livello di giocatori e spogliatoio. Tutti hanno disponibilità per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo mantenere l’idea di essere sulla strada giusta per ottenere i risultati».

IL GIUDIZIO SU VICARIO – «Non so quanto sia importante la mia opinione, è un portiere di altissimo livello se no non sarebbe alla Juve. È un piacere lavorare con lui, con Pinsoglio, con lo staff. È un ambiente sano, possiamo sfruttare tante cose».

L'OBIETTIVO IN EUROPA LEAGUE – «Tutte le competizioni sono difficili, siamo la Juventus. Le competizioni in cui gioca la Juve deve vincerle, l’obiettivo è questo. Non ho guardato cosa avremo avanti in futuro, dobbiamo lottare per vincere. L’obiettivo è questo e lotteremo per questo».

La chiamata della Juventus e la sfida contro l'Omonia

LA CHIAMATA BIANCONERA – «Ero in un momento della vita in cui cercavo cose, doveva aver senso cosa avrei fatto nella prossima tappa della mia vita. Dovevo far qualcosa di diverso. Quando ho avuto la chiamata ho sentito questo, era un capitolo ancora aperto. La vita mi ha offerto questo momento e sono molto contento, soddisfatto. Mi diverto del lavoro, ciò che verrà in futuro è nelle mani di Dio. Sono qui in questo momento, poi quello che arriverà in futuro arriverà».

LE IMPRESSIONI SULLA SQUADRA – «È una squadra in crescita, con tanti ragazzi giovani che giocano questo campionato. Il campionato è talmente lungo che non possiamo star qui a guardare questo momento. Potrebbe cambiare la situazione. Il mio focus è essere tutti i giorni ad allenarmi al 100% e sfruttare quando le cose mi vengono incontro. Dobbiamo lottare per trovare equilibrio e la consistenza che tutti vogliono. L’importante è avere disponibilità».

L'OMONIA – «Sarà una partita difficile, sono una squadra forte in ripartenza. Conosco il loro portiere, giocava nel Porto. In Europa tutte le partite sono difficili, dobbiamo essere pronti per portare a casa il risultato».