Okaka: “Tudor miglior profilo per risollevare la Juventus”

Stefano Okaka ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor: per il calciatore sarebbe il profilo giusto per sollevare i bianconeri

Intervistato per TMW, Stefano Okaka ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Può essere l’uomo giusto per risollevare i bianconeri. mancando 8 partite, non c’era profilo migliore in questo momento. Ha già giocato lì, ha allenato con Pirlo, darà tutto fino all’ultimo minuto perché si gioca un grande pezzo della propria carriera in un grande club. Sicuramente saprà sfruttare questa opportunità, i bianconeri hanno fatto la scelta giusta”.

Okaka: “Tudor non è duro ma determinato”

Inoltre, sulle differenze tra il tecnico della Juve e Antonio Conte, il calciatore ha detto: “Di Conte dicono che è un duro, è vero. Io l’ho visto determinato, sicuramente, ma è una persona che ti spinge a dare il massimo per lui e per la squadra. Quando entri in quel contesto lì sei disposto a fare tutto per lui. Neanche mister Tudor è troppo duro, più determinato e diretto direi. Conte è già a livello mondiale e fa la storia, auguro anche a mister Tudor di fare bene alla Juventus. Conte è un fuoriclasse. Quando mi ha convocato la prima volta, mi è subito venuto a parlare dicendomi che aveva bisogno di me. Saltai solo l’ultima convocazione e non andai all’Europeo, mi aspettavo di andare, ma questo è il calcio e lui è un fuoriclasse in tutto e per tutto. Per come si pone, per come ti spiega il calcio e te lo fa vedere in un’altra maniera. E’ veramente unico”.