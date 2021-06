Nuovo record per Ronaldo: 300 milioni di follower su Instagram

Nuovo primato per il calciatore portoghese

Di Cristiano Ronaldo e del suo futuro ha parlato anche l'ex compagno di Nazionale del numero 7 Bruno Alves, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Per me sì, resta alla Juve. Non abbiamo parlato di questo ma per me vuole vincere con la Juve, non lasciare dopo un quarto posto. La Juve non è al livello del Real Madrid e a Madrid la squadra giocava per Cristiano. La Juventus questo non lo ha fatto bene: non gioca sempre vicino all’altra porta, si difende nella sua metà campo e per Ronaldo è più difficile. Diminuiscono le occasioni e aumentano gli sprint da 50 metri per attaccare. Cristiano è facile da gestire: lo mandi in campo e lui fa gol. Pirlo ci è riuscito in parte. Io gli avrei dato un altro anno di tempo. Se cambi allenatore ogni anno, non trovi mai fiducia"