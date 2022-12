Juve, col nuovo Cda può arrivare un annuncio epocale / News

Il 2023 sarà l'anno della svolta per la Juventus, alle prese con la delicata inchiesta Prisma, ma determinata a concludere nel miglior modo possibile la stagione. L'annata non è partita col piede giusto, inutile negarlo. A bruciare in particolare l'eliminazione ai gironi di Champions, ma almeno in campionato le cose sembrerebbero essere tornate sul binario giusto. Non si pongono limiti i ragazzi di Allegri, che non perdono di vista la vetta della Serie A, al momento occupata dal Napoli. I risultati sportivi saranno determinanti sotto svariati punti di vista. Innanzitutto per delineare il futuro di Massimiliano Allegri e di Federico Cherubini, confermati dalla proprietà, ma non saldissimi nella loro posizione. E poi ovviamente sul piano economico. Vincere l'Europa League e arrivare fra le prime quattro in campionato, darebbe un'iniezione di denaro che non potrebbe che fare bene alle casse bianconere. Dicevamo della svolta nel prossimo anno, ebbene, anche dal punto di vista societario potrebbe accadere qualcosa di molto grosso<<<