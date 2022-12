Mercato Juve, botti di Natale: “Assalto al top mondiale, regalo dal Real”

La situazione societario con la possibile riapertura anche del processo per le presunte plusvalenze false, non snaturerà l'indole ambiziosa della Juventus. Allegri e i suoi ragazzi dovranno fare del loro meglio per ottenere gli obiettivi prefissati in campionato e nelle coppe. Dal canto proprio, la società piemontese si premurerà di offrire gli strumenti migliori possibili per arrivare a dama. Proprio in questo periodo natalizio si sta parlando con insistenza di una Juve che potrebbe stupire i propri tifosi e le squadre concorrenti, mettendo a segno dei colpi inaspettati.Si tratta di calciatori di altissimo livello<<<