La Juventus continua a lavorare durante la pausa del campionato e delle competizioni europee per club, sfruttando queste settimane per preparare al meglio i prossimi appuntamenti ufficiali. Il prossimo impegno di Serie A sarà la trasferta contro il Cagliari, in programma l’11 ottobre alle ore 20:45, ma nel frattempo i bianconeri scenderanno in campo per un test amichevole.

Juventus-Cremonese, si gioca il 2 ottobre

Il nuovo appuntamento è fissato per venerdì 2 ottobre alle ore 12:30. La Juventus affronterà la Cremonese allo Juventus Training Center, in una sfida organizzata durante la pausa per gli impegni delle Nazionali.

La partita sarà accessibile esclusivamente su invito per media e ospiti del Club. Per i tifosi, però, sarà comunque possibile seguire il match in diretta.

Dove vedere l’amichevole

Juventus-Cremonese sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale Juventus.com e sull’app della Juventus, previa registrazione gratuita.

Una possibilità per seguire da vicino il lavoro della squadra di Luciano Spalletti in vista della ripresa del campionato.

La gara anche su Juventus Play

L’amichevole sarà inoltre disponibile in replica nella giornata di venerdì 2 ottobre sul canale Juventus Play, visibile su Rakuten TV e sul canale 704 di LG TV.

La replica sarà proposta in due appuntamenti, alle ore 16:00 e alle ore 20:00.

Dopo il test contro la Cremonese, la Juventus continuerà la preparazione in vista della trasferta di Cagliari dell’11 ottobre, appuntamento che segnerà il ritorno dei bianconeri in campo in Serie A.