Desenzano-Juventus Next Gen si gioca sabato 26 settembre alle 17:30: tutte le informazioni su orario e dove vedere la gara di Serie C.
La Juventus Next Gen torna in campo in occasione della settima giornata del Girone A di Serie C. I bianconeri saranno impegnati in trasferta contro il Desenzano, con la sfida in programma sabato 26 settembre.
Desenzano-Juventus Next Gen, data e orario
Il match si disputerà sabato 26 settembre 2026 alle ore 17:30 allo stadio Corioni di Ospitaletto.
Un nuovo appuntamento di campionato per la squadra bianconera, chiamata a proseguire il proprio percorso nel Girone A di Serie C.
Dove vedere Desenzano-Juventus Next Gen
La sfida tra Desenzano e Juventus Next Gen, valida per la settima giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport.
Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming attraverso NOW e Sky Go.
Appuntamento dunque alle 17:30 di sabato 26 settembre per seguire la Juventus Next Gen nella trasferta contro il Desenzano.
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