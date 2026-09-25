La sosta per gli impegni delle Nazionali permette alla Juventus di tirare momentaneamente il fiato dopo il primo blocco di partite della stagione. Alla Continassa il lavoro prosegue con il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti, mentre lo staff bianconero monitora anche la situazione degli infortunati in vista della ripresa del campionato.

Juventus, il lavoro continua alla Continassa

Nonostante l’assenza dei numerosi giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, la squadra continua a prepararsi al prossimo appuntamento ufficiale. La pausa rappresenta infatti un’occasione per lavorare con maggiore attenzione sugli aspetti tattici e atletici e per permettere ad alcuni elementi di recuperare la migliore condizione.

La Juventus tornerà in campo in Serie A l’11 ottobre alle 20:45, quando sarà ospite del Cagliari.

Prima del Cagliari c’è la Cremonese

Nel programma della sosta è stata inserita anche un’amichevole. I bianconeri affronteranno la Cremonese venerdì 2 ottobre alle 12:30 allo Juventus Training Center.

La sfida sarà disputata a porte chiuse, con accesso riservato a media e ospiti del Club, ma sarà possibile seguirla in diretta streaming attraverso il sito ufficiale della Juventus e l’app, previa registrazione gratuita.

Spalletti prepara la ripresa

Il test contro la Cremonese rappresenterà un'occasione importante per mantenere il ritmo partita e dare spazio ai giocatori rimasti a Torino. Successivamente, con il progressivo rientro dei nazionali, Spalletti potrà tornare a lavorare con il gruppo al completo.

L’obiettivo sarà arrivare alla trasferta contro il Cagliari nelle migliori condizioni e riprendere il cammino in campionato dopo la pausa.