La Juventus continua a programmare il futuro e tra i dossier sul tavolo della dirigenza c’è anche quello relativo a Francisco Conceiçao. L’esterno portoghese, diventato bianconero a titolo definitivo nell’estate 2025 con un contratto fino al giugno 2030, è finito tra i giocatori per i quali il club sta valutando un nuovo accordo.

Conceiçao, la Juventus vuole blindarlo

Nonostante la lunga durata dell’attuale contratto, la società bianconera avrebbe intenzione di muoversi con anticipo per prolungare ulteriormente l'intesa e rivedere anche le condizioni economiche del giocatore. Le prime discussioni sul futuro del portoghese sarebbero già state avviate.

L'obiettivo è dare continuità al rapporto con un giocatore che la Juventus considera importante per il progetto tecnico. Conceiçao è infatti tra i nomi indicati dalla dirigenza nell'ambito della pianificazione dei prossimi rinnovi, insieme a Pierre Kalulu e Nico Gonzalez.

Il portoghese sempre più centrale

Arrivato inizialmente in prestito dal Porto, Conceiçao è stato riscattato dalla Juventus nell'estate 2025. Nella sua prima stagione in bianconero ha collezionato 40 presenze complessive, realizzando sette gol e quattro assist.

Nel corso dell'attuale stagione il portoghese ha inoltre aumentato il proprio peso nelle rotazioni di Luciano Spalletti, trovando maggiore spazio anche in seguito all'assenza di Kenan Yildiz. Le prestazioni recenti hanno rafforzato l'idea della Juventus di puntare ancora su di lui.

Rinnovo Conceiçao, i prossimi passi

Al momento, dunque, non si parla di un'imminente scadenza: il contratto attuale garantisce infatti alla Juventus il controllo del giocatore fino al 30 giugno 2030. La possibile trattativa avrebbe quindi soprattutto l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra Conceiçao e il club bianconero.

La Juventus e l'entourage del portoghese potrebbero dunque approfondire il discorso nelle prossime settimane, con il futuro di Conceiçao che resta al centro dei programmi societari.