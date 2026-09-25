La Juventus è pronta a riabbracciare Neto. Dopo l’infortunio di Kamil Grabara, costretto a un lungo stop per la rottura del legamento crociato, il club bianconero ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati e ha individuato nel portiere brasiliano il profilo per completare il reparto. La trattativa è arrivata alla fase conclusiva e, secondo le ultime informazioni, oggi sono previste le visite mediche e la firma sul contratto.

Neto, ritorno alla Juventus

Per Neto si tratta di un ritorno a Torino a distanza di nove anni. Il brasiliano aveva già vestito la maglia della Juventus dal 2015 al 2017, ricoprendo il ruolo di secondo portiere alle spalle di Gianluigi Buffon. In quella esperienza aveva collezionato 22 presenze complessive.

Dopo l’ultima esperienza al Botafogo, conclusa nella scorsa stagione, Neto è rimasto svincolato e può quindi essere tesserato dalla Juventus anche a mercato chiuso.

Sarà il vice di Vicario

L’arrivo del classe 1989 serve a colmare l’emergenza nata dopo il grave infortunio di Grabara. Il polacco dovrà rimanere lontano dai campi per diversi mesi e la Juventus ha quindi scelto di aggiungere esperienza alla rosa.

Neto dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Guglielmo Vicario, diventando una soluzione immediatamente disponibile per Luciano Spalletti.

Il contratto di Neto

Le ultime informazioni parlano di un accordo con la Juventus fino a giugno 2027, anche se le diverse ricostruzioni delle ultime ore hanno riportato formule contrattuali leggermente differenti. L’elemento ormai condiviso è invece la chiusura dell’operazione e il ritorno del brasiliano in bianconero.

Neto è dunque atteso a Torino per completare l’iter che porterà alla sua seconda esperienza con la Juventus. Una soluzione d’emergenza per il presente, mentre per il futuro il club continua a monitorare anche Lorenzo Palmisani del Frosinone.