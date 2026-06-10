La Lega Pro ha reso note le date della Serie C 2026/27: si parte il 22-23 agosto.
La Lega Pro ha annunciato, con il comunicato ufficiale n. 289/L del 9 giugno 2026, le date della Serie C in vista della stagione sportiva 2026/2027.
LE DATE DELLA REGULAR SEASON: Il campionato inizierà nel fine settimana del 22-23 agosto 2026. La stagione regolare si chiuderà nel weekend del 24-25 aprile 2027 per poi lasciare spazio ai play-off.
LE DATE DEI TURNI INFRASETTIMANALI: Nella stagione 2026/2027 saranno tre i turni infrasettimanali in programma ma le cui date sono ancora da determinare.
LA SOSTA DEL CAMPIONATO: È in programma una sosta con il campionato che non si disputerà nel fine settimana del 26-27 dicembre 2026.
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