La Juventus Next Gen si ritroverà oggi sui campi di Vinovo per svolgere le visite mediche e i primi test.
Attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali del club, la Juventus ha reso note le date del raduno e gli impegni dei ragazzi della Next Gen:
“L’estate entra nel vivo e all’Allianz Training Center di Vinovo si riaccendono i motori. La stagione della Juventus Next Gen, agli ordini di Mister Massimo Brambilla, sta per iniziare: è tempo di ritornare in campo per i giovani bianconeri, pronti a dare il via alla preparazione estiva in vista degli appuntamenti ufficiali.
IL PROGRAMMA DEL RADUNO
La nuova stagione comincerà ufficialmente nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, interamente dedicate al raduno, alle consuete visite mediche di rito e ai successivi test fisici e atletici presso l'Allianz Training Center di Vinovo. Mercoledì 15 luglio sarà invece il momento del primo allenamento stagionale: il gruppo scenderà sul terreno di gioco per iniziare il lavoro sul campo agli ordini di Massimo Brambilla e del suo staff.
LO STAFF TECNICO 2026/2027
- Massimo Brambilla – ALLENATORE
- Christian Terni – ALLENATORE IN SECONDA
- Edoardo Sacchini – COLLABORATORE TECNICO
- Daniele Palazzolo – PREPARATORE ATLETICO
- Stefano Vetri – PREPARATORE ATLETICO
- Giuseppe Mammoliti – ALLENATORE DEI PORTIERI
- Alessio Varzi – MATCH ANALYST
LE PRIME AMICHEVOLI UFFICIALI
Sono già stati definiti i primi due test amichevoli che attenderanno i ragazzi nel corso della preparazione estiva:
- 25 luglio, ore 18:00 | Pisa vs Juventus Next Gen c/o Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc – Morgex (AO);
- 31 luglio, ore 18:00 | Juventus Next Gen vs Vado c/o Allianz Training Center – Vinovo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA