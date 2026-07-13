Attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali del club, la Juventus ha reso note le date del raduno e gli impegni dei ragazzi della Next Gen:

“L’estate entra nel vivo e all’Allianz Training Center di Vinovo si riaccendono i motori. La stagione della Juventus Next Gen, agli ordini di Mister Massimo Brambilla, sta per iniziare: è tempo di ritornare in campo per i giovani bianconeri, pronti a dare il via alla preparazione estiva in vista degli appuntamenti ufficiali.

IL PROGRAMMA DEL RADUNO

La nuova stagione comincerà ufficialmente nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 luglio, interamente dedicate al raduno, alle consuete visite mediche di rito e ai successivi test fisici e atletici presso l'Allianz Training Center di Vinovo. Mercoledì 15 luglio sarà invece il momento del primo allenamento stagionale: il gruppo scenderà sul terreno di gioco per iniziare il lavoro sul campo agli ordini di Massimo Brambilla e del suo staff.

LO STAFF TECNICO 2026/2027

Massimo Brambilla – ALLENATORE

Christian Terni – ALLENATORE IN SECONDA

Edoardo Sacchini – COLLABORATORE TECNICO

Daniele Palazzolo – PREPARATORE ATLETICO

Stefano Vetri – PREPARATORE ATLETICO

Giuseppe Mammoliti – ALLENATORE DEI PORTIERI

Alessio Varzi – MATCH ANALYST

LE PRIME AMICHEVOLI UFFICIALI

Sono già stati definiti i primi due test amichevoli che attenderanno i ragazzi nel corso della preparazione estiva: