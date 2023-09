Nesti: “Juventus, sicuri che i titolari siano meglio della riserve?”

Carlo Nesti, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche di alcuni calciatori in rosa. Ecco le sue parole: "Eppur si muove: sembrava che esistessero già una Juve A, e una Juve B, ma la prova confortante di Empoli ha messo in evidenza fondati dubbi. In difesa, Alex Sandro-Gatti: meglio Gatti, il Chiellini del futuro, in grado di marcare con fisicità, e ringhiare in area avversaria.