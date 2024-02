Nesti: “Inter schiacciante e Juventus troppo difensiva”

Tramite il proprio profilo social su Facebook, Carlo Nesti ha commentato la partita tra Inter e Juventus disputata in Serie A. Ecco le sue parole: "Prima della partita, avevo sintetizzato: fra Inter e Juve, difese alla pari, ma nerazzurri superiori a centrocampo, sulle fasce, e in attacco. Il punto non era vedere se l'Inter sarebbe stata in grado di cambiare pelle, ma se questa operazione chirurgica sarebbe riuscita alla Juve, qualora si fosse trovata in svantaggio".