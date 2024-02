Mpasinkatu: “Le batterie della Juve si sono scaricate a San Siro”

Contro l'Empoli sono andati persi due punti, anche perchè si era in dieci, ma contro l'Udinese non si doveva perdere. Adesso, però, non si deve perdere l'equilibrio nei giudizi: non si può passare dal giudicare la Juventus come anti-Inter per lo scudetto a squadra, la cui stagione è da buttare, nello spazio di venti giorni. Questi giorni non sono stati bellissimi come ha detto Allegri, ma resta il fatto che in tre partite la Juventus ha ottenuto un punto su nove disponibili. Questo fa capire che qualcosa non ha funzionato, però non bisogna cadere nel pessimismo. Nel calcio, ci sono anche questi momenti: siamo a febbraio, non siamo ad aprile o ai primi di maggio.