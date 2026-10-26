La Juventus conquista la vittoria per 2-0 sul campo del Lecce e anche la direzione arbitrale di Fabio Maresca supera l'esame. La moviola de La Gazzetta dello Sport promuove il direttore di gara con un 6,5, giudicando regolari gli episodi chiave della partita. Resta soltanto un dubbio nella ripresa per una trattenuta di Andrea Cambiaso ai danni di Danilo Veiga.

Moviola Lecce-Juventus: Maresca promosso con un 6,5

Secondo l'analisi della Gazzetta dello Sport, Maresca ha diretto la gara con autorevolezza, mantenendo una soglia del fallo alta e senza particolari criticità nelle due aree di rigore. Buona anche la valutazione degli assistenti Mondin e Barone, entrambi giudicati con un 6.

Nel complesso, la squadra arbitrale ha gestito senza problemi gli episodi più importanti del confronto, con una direzione che non ha inciso sul risultato finale.

Gol di McKennie regolare: decisiva la posizione di Gallo

Nessun dubbio sul gol che ha permesso alla Juventus di sbloccare la partita alla mezz'ora. L'inserimento di Weston McKennie sul calcio di punizione pennellato da Douglas Luiz è regolare: a tenere in gioco il centrocampista statunitense è la posizione del difensore del Lecce, Gallo.

La rete bianconera viene quindi giudicata valida, senza irregolarità nella posizione dell'autore del gol.

Cambiaso rischia il giallo: il dubbio nella ripresa

L'unico episodio che lascia spazio a qualche perplessità arriva al 7' del secondo tempo. In questa occasione, Cambiaso trattiene in maniera evidente Danilo Veiga, ma Maresca decide di non estrarre il cartellino giallo.

Secondo la moviola, si tratta dell'unico episodio dubbio di una partita diretta complessivamente in maniera positiva dall'arbitro campano.