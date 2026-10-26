Il calciomercato della Juventus guarda già a gennaio 2027. La dirigenza bianconera è al lavoro per individuare le opportunità che potrebbero permettere a Luciano Spalletti di rinforzare la rosa nella seconda parte della stagione. Il centrocampo rappresenta una delle priorità, ma non mancano le valutazioni sulla fascia sinistra e sul reparto offensivo. Tra i profili accostati ai bianconeri ci sono Pierre-Emile Højbjerg, Rayan Aït-Nouri Antonio Raimondo.

Højbjerg per rinforzare il centrocampo

Uno dei nomi da seguire è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il centrocampista danese del Marsiglia è stato indicato tra i possibili obiettivi della Juventus per gennaio, anche alla luce della necessità di aggiungere esperienza, personalità ed equilibrio alla mediana.

Il giocatore conosce bene il calcio internazionale e potrebbe offrire a Spalletti una soluzione affidabile nella gestione del possesso e nella fase di interdizione. La pista, tuttavia, resta legata alle condizioni economiche dell'operazione e alle valutazioni del club francese.

Aït-Nouri nel mirino per la fascia sinistra

Un altro reparto che potrebbe essere interessato da cambiamenti è quello delle corsie esterne. Tra i profili accostati alla Juventus figura Rayan Aït-Nouri, terzino sinistro algerino attualmente al Manchester City.

Il suo nome era già emerso nelle valutazioni per il mercato estivo e potrebbe tornare d'attualità nella finestra invernale. La dirigenza è chiamata a valutare attentamente le proprie esigenze sulla fascia, considerando sia il rendimento dei giocatori già presenti in rosa sia le possibili opportunità offerte dal mercato.

Raimondo, un giovane per il futuro dell'attacco

Per il reparto offensivo, invece, la Juventus segue con attenzione Antonio Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna attualmente in prestito al Frosinone. Il giovane centravanti si è messo in evidenza con le sue prestazioni, attirando l'interesse di diversi club.

Secondo le indiscrezioni di mercato, i bianconeri starebbero valutando la possibilità di anticipare la concorrenza. Non è però scontato che un eventuale acquisto a gennaio comporti un suo immediato trasferimento a Torino: una permanenza in prestito al Frosinone potrebbe consentirgli di proseguire il proprio percorso di crescita.

La strategia dipenderà anche dalle risposte degli attaccanti già a disposizione di Spalletti e dalle valutazioni sul futuro del reparto.

Il mercato di gennaio dipende anche dalle cessioni

Le prossime settimane saranno importanti per definire le priorità della dirigenza. La Juventus dovrà capire quali reparti necessitano di interventi immediati e quali operazioni possono essere programmate in prospettiva.

Højbjerg rappresenterebbe un'opzione per aumentare esperienza e solidità a centrocampo, Aït-Nouri una possibile soluzione sulla corsia sinistra, mentre Raimondo sarebbe un investimento orientato anche al futuro.

Il mercato invernale si avvicina e le scelte della Juventus dipenderanno dai risultati, dalle condizioni della rosa e dalle opportunità concrete che si presenteranno.