In casa Juventus si torna a parlare del futuro di Gleison Bremer. Secondo la Gazzetta dello Sport, ripresa da Calciomercato.com, il Bayer Leverkusen cerca rinforzi immediati in difesa e ha messo gli occhi sul brasiliano. Se l'affare dovesse andare avanti, a Torino il nome per sostituirlo c'è già: Fikayo Tomori del Milan.

Lo sfogo dopo la Lazio

Le voci sono ripartite dopo lo 0-3 contro la Lazio del 18 ottobre all'Allianz Stadium. Bremer, capitano per l'assenza di Locatelli, a fine partita ha detto: "Siamo 11 giocatori più 5 cambi. Io non posso prendere in braccio tutti". E poi: "C'è chi ha più carattere, chi meno, c'è chi sente i fischi e magari ha paura".

Spalletti ha replicato subito davanti alle telecamere. Secondo TuttoSport il difensore ha poi chiesto scusa all'allenatore e ai compagni, ma riceverà comunque una multa dal club. Le sue parole non sono piaciute alla dirigenza.

Il Leverkusen e il contratto fino al 2029

Bremer ha un contratto con la Juventus fino al 2029 e guadagna 6 milioni a stagione, 5 più 1 di bonus. È il terzo stipendio della rosa dopo Yildiz e Kolo Muani. In estate aveva detto no al Galatasaray, ma già allora aveva fatto capire di avere fretta: "Ho 29 anni, voglio vincere, non posso più aspettare". Da poco ha anche cambiato agente.

Secondo Calciomercato.it, dopo la gara con la Lazio Bremer non sarebbe più così convinto di restare a Torino. Una cifra per l'eventuale cessione, per ora, non è uscita.

Tomori, il pupillo di Massara

Il nome di Tomori è da tempo nella lista della Juventus. La Gazzetta lo definisce un pupillo di Frederic Massara, pronto a portarlo a Torino già nelle prossime settimane. Molto dipende però da Bremer: se il brasiliano parte, l'inglese sarebbe il primo candidato a prenderne il posto.

Al Milan la situazione è definita. Secondo Calciomercato.it il contratto del difensore scade a fine stagione e non ci sono margini per il rinnovo, quindi dal prossimo luglio sarebbe libero. Nel frattempo è tornato nelle rotazioni di Amorim, perché Matteo Gabbia resterà fuori tre o quattro mesi.