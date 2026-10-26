La vittoria per 2-0 contro il Lecce restituisce fiducia alla Juventus e mette sotto i riflettori Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è stato protagonista assoluto della trasferta al Via del Mare, servendo l'assist per il vantaggio di Weston McKennie e firmando personalmente il raddoppio. Una prestazione importante per il giocatore e per Luciano Spalletti, che ha bisogno di trovare nuove certezze in una fase delicata della stagione.

Douglas Luiz protagonista: gol e assist contro il Lecce

La Juventus ha costruito il proprio successo nel primo tempo, trovando in Douglas Luiz uno degli uomini decisivi. Al 29' il brasiliano ha pennellato la punizione che ha permesso a McKennie di sbloccare il risultato, premiando l'inserimento dello statunitense in area di rigore.

Dodici minuti più tardi, il centrocampista si è messo in proprio: ricevuto il pallone al limite dell'area, ha calciato con precisione trovando la rete del 2-0. Due episodi che hanno indirizzato la partita e certificato il peso della sua prestazione nella vittoria bianconera.

Non soltanto qualità tecnica, dunque, ma anche capacità di incidere concretamente negli ultimi metri. Spalletti ha ricevuto risposte importanti da un giocatore chiamato a dare un contributo significativo alla manovra della squadra.

Spalletti cerca continuità dopo il successo

La vittoria in Salento rappresenta un risultato prezioso per la Juventus, reduce dalla sconfitta per 3-0 contro la Lazio. I tre punti permettono ai bianconeri di ripartire, anche se la prestazione non è stata priva di aspetti da migliorare.

Lo stesso Spalletti, nel dopogara, ha sottolineato il calo accusato nella ripresa, quando la squadra ha perso diversi palloni e ha concesso al Lecce la possibilità di rientrare in partita. Il primo tempo, invece, aveva mostrato una Juventus più aggressiva, capace di occupare bene gli spazi e creare situazioni pericolose.

Ora il Genoa: mercoledì un nuovo esame per la Juventus

Il calendario non concede molto tempo per godersi il successo. La Juventus tornerà in campo mercoledì 28 ottobre alle 20:45, quando affronterà il Genoa in trasferta nella nona giornata di Serie A.

Per Spalletti sarà un'altra occasione per consolidare le certezze emerse a Lecce e dare continuità ai risultati. La prestazione di Douglas Luiz rappresenta una nota positiva, ma il centrocampista dovrà confermarsi anche nei prossimi impegni.