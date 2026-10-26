La prestazione della Juventus non ha convinto del tutto Marchegiani, che ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la prova dei bianconeri soffermandosi soprattutto sulla differenza tra il primo e il secondo tempo. L'ex portiere ha riconosciuto alcuni aspetti positivi nella costruzione del gioco, esprimendo però delle riserve sul rendimento tecnico di Woltemade. Tra le note liete, invece, il primo tempo disputato da Douglas Luiz.

Marchegiani sulla Juventus: “Può fare molto meglio”, il giudizio su Woltemade e Douglas Luiz

“Allora, se devo dire la verità, non è una partita della Juventus che mi ha entusiasmato. Nel senso, primo tempo buono, soprattutto come linee di gioco: la squadra occupava bene il campo. Secondo me Woltemade, se questa è la domanda, dà tanto alla squadra, nel senso che lega e permette alla squadra di giocare più in verticale, di trovare un riferimento davanti.

Secondo me, dal punto di vista tecnico, non ha fatto la partita che può fare, nel senso che è stato bravissimo a farsi trovare con la palla nei piedi, non altrettanto bravo poi nel mandar dentro gli altri. Secondo me da questo punto di vista la Juve può far molto meglio.

Bene invece il primo tempo di Douglas Luiz, che forse aveva troppa libertà, però l'ha sfruttata benissimo”.