Morata: “Non vedo l’ora di riabbracciarvi allo stadio. Forza Juve sempre”

Il calciatore ha commentato il rinnovo del prestito in bianconero

La Juventus ha annunciato di aver prolungato il prestito di Alvaro Morata per un altra stagione, con il giocatore che rimarrà a Torino per l'ultimo anno di prestito, prima del riscatto, che dovrebbe scattare al termine della prossima stagione. Dopo la notizia della sua permanenza in bianconero, il calciatore spagnolo ha voluto salutare e ringraziare i tifosi bianconeri direttamente dal ritiro della nazionale, come testimoniato dal video apparso sui canali social della Juventus: "Ciao ragazzi, grazie mille del vostro sostegno, tutti voi sapete quanto sia importante per me fare un altro anno alla Juve. Sono molto felice e molto orgoglioso e non vedo l'ora di poter condividere momenti con voi insieme allo stadio. Adesso mi concentrerò sugli Europei che sono molto importanti per me, ma non vedo l'ora di riabbracciarvi a tutti. Un abbraccio grande e forza Juve sempre".