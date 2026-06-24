L’approdo di Randal Kolo Muani in maglia bianconera potrebbe essere sbloccato da Khephren Thuram. Il centravanti del PSG, rimane il primo nome per rinforzare il reparto offensivo della Juventus, ma al momento la trattativa con il club parigino continua a rimanere in salita per via delle richieste economiche della società francese.

Thuram può sbloccare l’affare

La situazione potrebbe però ora sbloccarsi grazie a Khephren. Il centrocampista, sarebbe infatti finito nel mirino dei campioni d’Europa, che avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti. Le due operazioni resterebbero separate, non si tratterrebbe quindi di uno scambio di cartellini, ma è evidente che con un’eventuale cessione del centrocampista sarebbe più facile arrivate a

Ad oggi, la Vecchia Signora valuta il proprio centrocampista intorno ai 40 milioni di euro, cifra che qualora dovesse entrare nelle casse societarie sarebbe reinvestita sull’attaccante francese, per il quale il PSG non sembra essere intenzionato a scendere sotto i 35 milioni di euro.

Da parte sua, Thuram aprirebbe ad un in ritorno in Francia, e non è escluso che già nelle prossime settimane potremmo conoscere degli sviluppi importanti.