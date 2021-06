Morata: “I fischi non vanno bene, in campo chiunque vuole essere applaudito”

Il calciatore ha parlato dopo l'esordio della sua nazionale

redazionejuvenews

Il calciatore della Juventus Alvaro Morata ha esordito ieri con la Spagna nella prima partita della nazionale all'Europeo: la sfida contro la Svezia, nonostante la nazionale iberica abbia dominato la partita dall'inizio alla fine, si è conclusa sullo 0-0 scatenando le ire dei tifosi. Il numero 9 bianconero è stato infatti bersaglio delle critiche dei supporter della nazionale per la poca freddezza sotto porta, e l'attaccante ha risposto nel post partita allontanando i fischi: “Non sono stato fortunato sotto porta, ma lo sarò più avanti. I fischi non vanno bene, credo che chiunque sia in campo vorrebbe essere sostenuto e applaudito”.

Concetto ribadito qualche giorno fa ai microfoni di AS: "Insultare tramite un telefono o un computer è molto semplice. Cinque o sei anni fa mi sarei arrabbiato, ma ora non mi interessa perché quello che mi è successo l'altro giorno l'ho già vissuto in uno stadio qui in Spagna e so già da dove viene e devi accettarlo. Mi sento abbastanza rispettato dai tifosi in Spagna, in tutti i campi dove andiamo. È un peccato che il nostro lavoro per pochi centimetri ti porti da un gol segnato a mangiare tutta la merda della Spagna".

A difendere il suo bomber ci ha pensato anche il commissario tecnico Luis Enrique: "Morata è molto importante per noi e lui lo sa. Ieri è stato sfortunato con il gol ma avrà più fortuna in futuro. Non mi sono piaciuti i fischi: ognuno vorrebbe essere sostenuto e applaudito quando scende in campo. Siamo stati superiori a un rivale che ha pensato solo a difendersi e creare gli unici pericoli su palla lunga. Hanno avuto un'occasione sola e sarebbe stato ingiusto se avessero segnato. Il campo non ci ha aiutato, i giocatori non riuscivano a controllare la palla. Non è una scusa ma abbiamo bisogno di un terreno di gioco migliore. abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo concretizzate.