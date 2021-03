Morata: “I dettagli ci hanno eliminato dalla Champions. Ronaldo? È contento del gruppo”

L’attaccante della Juventus ha parlato del l’omento dei bianconeri

La Juventus, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, si è rituffata nel campionato, dove non è riuscita ad ottenere per la prima volta in stagione la quarta vittoria consecutiva, a causa della sconfitta maturata contro il Benevento tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Tre punti persi che hanno messo probabilmente fine alle velleità di Scudetto della squadra di Andrea Pirlo, che ora si trova costretto a risollevarne le sorti per non mandare all'aria tutta la stagione, che i bianconeri concluderanno con la finale di Coppa Italia. Il calciatore della Juventus Alvaro Morata ha parlato intervistato dai microfoni di Cadena Ser, ai quali ha parlato dell’eliminazione dalla Champions League dei bianconeri: “È stato un anno difficile, i dettagli ci hanno eliminato dalla Champions League contro il Porto che non era una squadra migliore della nostra. Abbiamo fatto un errore al primo minuto, concesso un rigore quando dovevamo rimontare e preso un gol da 40 metri sotto la barriera. È colpa di tutti. Anche perché se personalmente segno subito di testa in quell’occasione avuta al primo pallone. Beh, la partita a quel punto sarebbe finita e noi avremmo passato il turno”.