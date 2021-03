Juventus: per i bookmaker la qualificazione in Champions League non è a rischio

La Juventus è data a 1,05, mentre il Milan a 1,19, l'Atalanta a 1,35 e il Napoli a 1,70. Dietro Roma e Lazio

redazionejuvenews

Dopo il tonfo inaspettato contro il Benevento in casa, tra i tifosi juventini è salita la paura di vedere i bianconeri fuori dalla competizione più importante d'Europa. Infatti per molti c'è l'incubo di vedere la Juventus esclusa dalla Champions League, per la prima volta dopo nove stagioni e due finali perse contro Barcellona e Real Madrid. Con i tifosi che pretendo spiegazioni da Andrea Agnelli, aspettando che la società prenda una decisione, soprattutto sul futuro di Andrea Pirlo e dei dirigenti Fabio Paratici e Pavel Nedved, il clima alla Continassa non è certamente dei migliori. E la paura di un altro fallimento, questo forse sarebbe il più clamoroso di tutti, si fa sempre più insistente.

Attualmente la Juventus è in terza posizione, a 55 punti, insieme all'Atalanta. Il Napoli è a sole due lunghezze che, in teoria, potrebbe tentare il sorpasso nello scontro diretto in programma il 7 aprile. Infatti la squadra di Gattuso non intende mollare la corsa all'Europa e la vittoria contro la Roma di domenica sera ne è stata la conferma. Ricordiamoci che nella corsa Champions League ci sono anche i giallorossi di Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi, rispettivamente a 50 e 49 punti.

Fra i tifosi sempre più preoccupati e suscettibili dagli scarsi risultati , la società sottopressione e Pirlo messo seriamente in discussione, una ventata di positività arriva dai bookmaker. Per loro, la qualificazione in Champions League bianconera non è a rischio. Gli analisti di Planetwin365 danno la Juventus nei primi quattro posti a 1,05, cioè praticamente sicura. Minori invece le certezze sulle dirette concorrenti, che a parte il Napoli hanno giocato una partita in più: il Milan è a 1,19, l’Atalanta è data a 1,35. Quanto al Napoli, nonostante la crescita nelle ultime settimane e la vittoria sulla Roma, la quota è sensibilmente più alta, 1,70. Situazione difficile invece per Roma e Lazio, entrambe a 6,50.