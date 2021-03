Del Piero su Ronaldo: “Non è un problema, bisogna continuare con lui”

Per la bandiera della Juventus, Ronaldo non è un problema nella Juventus.

redazionejuvenews

L'ex capitano e bandiera bianconera torna a parlare della sua Juventus e di Cristiano Ronaldo, dopo la sconfitta di ieri contro il Benevento allo Juventus Stadium. Per Alessandro Del Piero, Cristiano Ronaldo non è assolutamente da annoverare tra i problemi della squadra allenata da Andrea Pirlo. L'ex attaccante juventino ha parlato ai microfoni di ESPN: "Non puoi vedere Cristiano Ronaldo come un problema. L'hai preso tre anni fa, ora bisogna continuare con lui. E' il migliore al mondo con Messi, poi qualche ragazzo giovane che li sta raggiungendo come Mbappé e Haaland. O anche Neymar", ha rivelato.

Poi sottolinea il fatto che i tifosi e la Juventus non devono pretendere troppo dal cinque volta pallone d'oro: "Lui è un grande giocatore, ma io vi chiedo: perché deve segnare Cristiano Ronaldo per vincere le partite, in campionato o in Champions League? Anzi, in Champions la Juve dimostra di essere pure peggio. Con Ronaldo è arrivata massimo ai quarti. Vuol dire che devi costruire una squadra per lui", queste le parole di Del Piero, consegnando in qualche modo un alibi al portoghese, dopo le critiche di Oporto e di domenica sera per la sconfitta contro la squadra di Filippo Inzaghi.

Ad inizio mese Alessandro Del Piero ha iniziato una nuova avventura nel mondo del calcio. L'ex capitano della Juventus è diventato uno dei nuovi opinionisti di punta della rete americana ESPN, dove commenta le partite per la celebre rete americana. Tra i commentatori ci sono anche altri grandi nomi noti nel mondo del calcio come quelli di Jurgen Klinsmann e Frank Leboeuf, oltre ovviamente ai grandi volti del calcio statunitense degli ultimi anni. Inoltre l'attaccante della Juventus sta studiando per diventare allenatore. Infatti è tra gli iscritti al corso del nuovo anno accademico insieme ai campioni del mondo del 2006, Daniele De Rossi e Christian Vieri.