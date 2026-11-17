Ospite della serata organizzata dallo Juventus Club Capanne, Montero ha parlato delle ambizioni stagionali della squadra bianconera, soffermandosi anche sul possibile mercato di gennaio e sui valori che, a suo avviso, devono continuare a caratterizzare il club.

L’ex difensore uruguaiano ha indicato nella qualificazione alla Champions League un obiettivo importante, senza escludere traguardi più ambiziosi in caso di interventi mirati durante la sessione invernale: «Mi auguro che la Juve possa arrivare in Champions, magari con un buon mercato a gennaio che ci possa permettere di ambire anche a qualcosa di più».

Montero e la mentalità Juventus: “Se arrivi secondo hai fallito”

Nel suo intervento, Montero ha richiamato soprattutto il senso di appartenenza e la cultura della vittoria, elementi che considera fondamentali per chi indossa la maglia bianconera. Un'identità che, secondo l'ex centrale, non ammette compromessi: «Io sono vecchio stampo e credo che in una squadra sia molto importante il senso di appartenenza e quella dedizione alla vittoria per la quale se arrivi secondo hai fallito, nella Juventus se perdi una partita non puoi nemmeno farti vedere per strada».