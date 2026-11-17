Le parole dell’ex difensore bianconero nel corso della serata organizzata dallo Juventus Club Capanne.
Ospite della serata organizzata dallo Juventus Club Capanne, Montero ha parlato delle ambizioni stagionali della squadra bianconera, soffermandosi anche sul possibile mercato di gennaio e sui valori che, a suo avviso, devono continuare a caratterizzare il club.
L’ex difensore uruguaiano ha indicato nella qualificazione alla Champions League un obiettivo importante, senza escludere traguardi più ambiziosi in caso di interventi mirati durante la sessione invernale: «Mi auguro che la Juve possa arrivare in Champions, magari con un buon mercato a gennaio che ci possa permettere di ambire anche a qualcosa di più».
Montero e la mentalità Juventus: “Se arrivi secondo hai fallito”
Nel suo intervento, Montero ha richiamato soprattutto il senso di appartenenza e la cultura della vittoria, elementi che considera fondamentali per chi indossa la maglia bianconera. Un'identità che, secondo l'ex centrale, non ammette compromessi: «Io sono vecchio stampo e credo che in una squadra sia molto importante il senso di appartenenza e quella dedizione alla vittoria per la quale se arrivi secondo hai fallito, nella Juventus se perdi una partita non puoi nemmeno farti vedere per strada».
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