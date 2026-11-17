La sosta di novembre porta una buona notizia per la Juventus, questa volta arrivata dall'Under 21. Lunedì, allo stadio Armando Picchi di Livorno, gli azzurrini di Silvio Baldini hanno pareggiato 2-2 in amichevole contro il Belgio grazie a un rigore trasformato da Jeff Ekhator nel finale, che ha fissato il risultato evitando la sconfitta. Per l'attaccante classe 2006 è una rete importante, soprattutto dopo un avvio di stagione complicato.

L'Italia era passata in vantaggio al 25' con Cherubini, bravo a ribadire in rete dopo la respinta del portiere belga su una conclusione di Inacio. La risposta degli ospiti è arrivata pochi minuti più tardi, con Mirisola a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Lo stesso attaccante ha poi completato la doppietta in avvio di ripresa, portando avanti il Belgio.

Baldini ha provato a cambiare l'inerzia della partita inserendo Ekhator al 62' al posto di Francesco Camarda. Nel finale il centravanti si è procurato un calcio di rigore dopo un'imbucata di Amatucci e si è presentato sul dischetto, firmando il definitivo 2-2.

Una stagione partita in salita

Per Ekhator la serata di Livorno rappresenta un'iniezione di fiducia. L'inizio della stagione è stato condizionato da diversi problemi fisici, che ne hanno limitato la continuità e il minutaggio.e ritrovare spazio.

Intanto, il suo nome è finito anche nelle voci di mercato. Nei giorni scorsi sono emersi gli interessamenti di Parma, Bologna e Genoa per il classe 2006, in vista della finestra di gennaio. La prestazione contro il Belgio non cambia da sola le prospettive, ma rappresenta un elemento in più nelle valutazioni della Juventus, chiamata a decidere se puntare su di lui o favorire un'esperienza che gli garantisca maggiore continuità.

Adesso l'attenzione torna sulla prima squadra, attesa domenica 22 novembre dalla sfida contro il Venezia. Spalletti dovrà gestire una rosa ancora condizionata dalle assenze. In una stagione in cui la Juventus ha cambiato volto quasi a ogni partita, anche le risposte dei giovani possono rappresentare una risorsa da tenere in considerazione.