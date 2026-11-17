La Juventus Women ritrova entusiasmo e fiducia grazie alla clamorosa rimonta contro l'Inter. Una vittoria importante, arrivata dopo un periodo complicato e la delusione europea, che permette alla squadra di rialzare la testa. Al termine della partita, Martina Rosucci ha commentato il successo ai canali ufficiali del club, esprimendo tutto il proprio orgoglio per la reazione delle compagne.

Rosucci dopo Juventus Women-Inter: le parole della capitana

“Sono veramente contenta e orgogliosa delle mie compagne e di tutta la squadra, perché non era facile. Abbiamo attraversato un momento difficile, siamo riuscite a rialzarci, poi abbiamo subito una brutta sconfitta in Champions League e non è mai semplice reagire immediatamente. Oggi abbiamo battuto una squadra fortissima, disputando secondo me un primo tempo straordinario, anche se non siamo riuscite a concretizzare le occasioni create. Poi siamo andate sotto, ma abbiamo trovato la forza di reagire. Voglio dire soltanto una cosa: siamo vive!”.

Rosucci ha poi insistito sull'importanza di ritrovare fiducia nella propria identità, soprattutto quando le partite diventano complicate. La rimonta contro l'Inter, secondo la capitana, dimostra quanto possano essere determinanti la convinzione e la capacità di reagire anche in pochi minuti.

“Questa squadra deve credere in sé stessa, nella propria identità e nella capacità di tirare fuori qualcosa in più soprattutto nei momenti difficili. Oggi ci siamo riuscite e questo significa che abbiamo queste qualità dentro di noi. Una vittoria del genere ti fa capire che anche quando tutto sembra complicato, se continui a crederci puoi cambiare le cose. Bastano davvero pochi minuti, lo abbiamo dimostrato oggi. In altre partite ci siamo un po’ paralizzate di fronte alle difficoltà, invece questa rimonta ci insegna che basta un episodio, una giocata individuale, qualcuno che riesce a dare qualcosa in più per cambiare completamente una partita. Il calcio può cambiare da un minuto all’altro”.