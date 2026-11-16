La giornata era iniziata con qualche preoccupazione, ma le prime notizie dalla Continassa hanno restituito un quadro più rassicurante. La Juventus è tornata ad allenarsi dopo i giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti e le verifiche sugli infortunati durante la sosta hanno dato indicazioni migliori del previsto. Le condizioni di Zeki Celik ed Edon Zhegrova, secondo quanto filtra dall'ambiente bianconero, non destano particolare preoccupazione. Entrambi saranno monitorati giorno per giorno, ma al momento non si parla di nuovi stop prolungati.

Le prime valutazioni ridimensionano così i timori emersi nelle ore precedenti. Sportmediaset aveva parlato di un possibile stiramento per Celik, con uno stop stimato tra una e quasi tre settimane. Il difensore si era fermato durante il riscaldamento di Francia-Turchia, in Nations League, per un fastidio alla coscia sinistra, senza poi accomodarsi nemmeno in panchina. A preoccupare era soprattutto il precedente di ottobre, quando contro il Rennes aveva riportato una lesione lieve nella stessa zona: il timore di una ricaduta al bicipite femorale aveva fatto scattare l'allarme.

Zhegrova atteso domani

Per l'esterno kosovaro bisognerà attendere ancora qualche ora. Zhegrova rientrerà alla Continassa domani, martedì, quando sarà sottoposto a una prima valutazione approfondita. La federazione del Kosovo lo aveva escluso dal ritiro a causa di un problema fisico che non gli permetteva di affrontare la partita contro l'Irlanda. Il fastidio era emerso dopo lo 0-0 di sabato contro Israele, gara nella quale aveva giocato 82 minuti prima di lasciare il posto a Kacuri.aveva alimentato i timori di una nuova emergenza, ma le prime indicazioni sembrano ora più positive. Per conoscere l'entità del problema servirà comunque la visita medica.

Alla ripresa Spalletti ha gestito con cautela anche Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso, che hanno svolto lavoro differenziato. Lo staff non ha voluto correre rischi e i due dovrebbero tornare in gruppo nei prossimi giorni. Rimane da valutare anche Kalulu, uscito acciaccato dal 2-2 di Firenze e ancora in dubbio per domenica.

Il calendario impone attenzione. Dopo il Venezia, atteso all'Allianz Stadium il 22 novembre, la Juventus affronterà l'Omonia Nicosia in Europa League il 26 e il Como in trasferta tre giorni più tardi. Si apre così un ciclo intenso, sette partite in meno di un mese, nel quale Spalletti avrà bisogno di più alternative possibili.