Fino a ieri era un'indiscrezione arrivata dall'Inghilterra. Ora, però, è lo stesso Weston McKennie a non escludere uno scenario che potrebbe portarlo lontano dalla Juventus. Interpellato da The Athletic sul possibile trasferimento al Manchester United, il centrocampista americano ha risposto senza chiudere la porta: «Si tratta di una possibilità». Ha poi aggiunto che i cambiamenti in panchina alimentano inevitabilmente le voci di mercato e che «non si sa mai cosa passa per la testa degli allenatori».

Parole che acquistano un significato particolare se si considera il legame con Mauricio Pochettino. Il tecnico, appena scelto dal Manchester United per sostituire l'esonerato Michael Carrick, ha già allenato McKennie nella Nazionale statunitense fino all'ultimo Mondiale. Proprio da lui, secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, sarebbe partita la richiesta di portare il texano in Premier League, come raccontato anche nel nostro approfondimento sull'interesse dei Red Devils nato su input del nuovo allenatore.

Il legame con Pochettino e la situazione dello United

Pochettino, dal canto suo, ha preferito non sbilanciarsi, rimandando ogni discorso di mercato. A Manchester le priorità sono altre: lo United occupa il terzultimo posto in Premier League con 8 punti e una sola vittoria. Il nuovo allenatore farà il suo esordio domenica 22 novembre contro il Liverpool, in una situazione che rende difficile immaginare operazioni immediate.

Il rapporto tra i due resta comunque un elemento importante. McKennie è stato titolare in tutte le partite disputate dagli Stati Uniti al Mondiale, concluso con l'eliminazione agli ottavi, sotto la guida proprio di Pochettino. Un legame tecnico che potrebbe favorire un eventuale trasferimento all'Old Trafford.

Cosa filtra dalla Juventus

A Torino, intanto, la situazione viene seguita senza particolare allarme. Secondo Calciomercato.com,: non risultano offerte né contatti ufficiali con la dirigenza bianconera. La valutazione del centrocampista si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. McKennie è legato alla Juventus da un contratto fino a giugno 2030 e percepisce circa 4 milioni netti a stagione.

Anche le strategie per gennaio sembrano orientate altrove. La priorità della società resta l'attacco, con la pista Sorloth ancora aperta, mentre tra i possibili partenti c'è soprattutto Zhegrova, che potrebbe garantire liquidità.

Per Spalletti, invece, McKennie continua a essere una risorsa importante. La possibilità di impiegarlo in mezzo al campo, sulla fascia e anche in posizione più avanzata lo rende un giocatore difficile da sostituire, soprattutto in una stagione condizionata dai numerosi infortuni. Le parole dell'americano riaprono così uno scenario di mercato, ma tra l'interesse attribuito a Pochettino e un'eventuale trattativa concreta c'è ancora distanza.