Tra i nomi accostati al mercato invernale c'è anche Noussair Mazraoui, difensore marocchino classe 1997 del Manchester United, individuato come possibile rinforzo per le corsie esterne. La sua partenza, però, almeno a gennaio, appare complicata. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il Manchester United non avrebbe intenzione di lasciarlo partire durante la sessione invernale.

A pesare sarebbe la volontà di Mauricio Pochettino. Il tecnico ha appena assunto la guida di una squadra in difficoltà in Premier League, con una sola vittoria nelle prime dieci giornate. Il suo esordio in panchina è fissato per il 22 novembre contro il Liverpool e, in questa fase, privarsi di un giocatore esperto e capace di ricoprire più ruoli non rientrerebbe nei suoi piani.

Mazraoui è arrivato a Manchester dal Bayern Monaco nell'estate del 2024 e ha già superato le 85 presenze con la maglia inglese. Può giocare da terzino destro, terzino sinistro e, all'occorrenza, anche da centrale. Una duttilità che lo rende un profilo interessante per le squadre alla ricerca di un rinforzo difensivo.

Una corsa affollata e una formula difficile

Sul marocchino si sarebbe mosso anche il, dove Ruben Amorim lo conosce bene per averlo allenato proprio all'Old Trafford. Non mancherebbero inoltre gli interessamenti di alcuni club dell'Arabia Saudita. Il principale ostacolo, però, riguarda la formula dell'operazione., soluzione che il Manchester United non sembrerebbe disposto ad accettare a stagione in corso.

Il nome di Mazraoui non è nuovo sul mercato italiano, ma nelle ultime settimane sono emerse anche altre possibilità per rinforzare le fasce. Tra queste ci sono la pista Udogie, che al Tottenham trova poco spazio, e l'ipotesi Baldé, legato al Barcellona.

La possibilità di un trasferimento a gennaio resta quindi difficile, almeno finché a Manchester non cambieranno le valutazioni sul futuro del giocatore. Un eventuale tentativo potrebbe essere rimandato all'estate, quando Pochettino avrà un quadro più chiaro della rosa e delle proprie esigenze.