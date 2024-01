Moggi: “La Juventus ha un calendario molto più agevole dell’Inter”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole su Libero: "Il pari della Juve contro l’Empoli,1-1, smorzava gli entusiasmi dei tifosi che avevano apprezzato molto le battute di Allegri e gelava anche chi dava ormai per scontato la Juve favorita per la vittoria finale del torneo, per la sequela di risultati positivi ottenuti dagli uomini di Allegri, ma anche in considerazione dei calendari.