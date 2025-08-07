Modesto: "Felici di quello che i ragazzi stanno facendo"
Cristiano Passa
TORINO
7 Agosto, 12:13
Il dirigente della Juventus ha parlato della sua esperienza in bianconero e delle sensazioni dei primi giorni

Il nuovo direttore tecnico della Juventus Fracois Modesto, ha parlato in una lunga intervista dell’inizio della sua esperienza alla Juventus e del suo ruolo all’interno della squadra bianconera.

“Sta andando molto bene, siamo contenti. Abbiamo iniziato il ritiro da Torino, siamo stati molto bene lì a casa nostra. Poi adesso siamo arrivati nella casa del nostro sponsor dove abbiamo trovato tutto perfetto. Stiamo lavorando tanto a livello fisico e tecnico con il mister e con tutta la squadra e siamo molto felici e molto contenti di quello che i ragazzi stanno facendo”.

“La quotidianità è quella di sempre, come un direttore tecnico. Siamo la società, siamo vicini allo staff tecnico, ai giocatori, alla quotidianità e sono la persona che fa da tramite con la società, lo staff tecnico e i giocatori”.

La chiamata della Juventus è stata una cosa bellissima, però è stata una trattativa molto veloce e quando per un dirigente, per un calciatore arriva la chiamata della Juventus è un motivo di orgoglio. Quest’anno abbiamo deciso di portare tutti insieme con l’accordo del mister perché siamo la Juventus e dobbiamo trattare tutti uguali. Siamo stati chiari con loro, però anche loro si comportano molto bene, siamo felici e speriamo che andrà tutto bene”.

Ho trovato un gruppo unito, un gruppo che vive bene insieme, che hanno creato una cosa con lo staff tecnico molto importante e molto bella. Infatti si è visto gli ultimi risultati che sono riusciti ad arrivare in Champions. Ragazzi per bene, che vivono bene insieme e stanno già preparando un anno molto importante”.

