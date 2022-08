Mihajlovic: “Arnautovic penso che rimarrà, non credo andrà via”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria dei felsinei in Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Era già pronto il cambio con Sansone, per quello ho sorriso. Abbiamo fatto una partita seria, abbiamo visto quante squadre sono uscite con compagini di B in Coppa Italia. Non abbiamo sofferto niente, con intensità e concentrazione. Se dobbiamo trovare una pecca sono le azioni che non abbiamo creato, dovevamo buttarla dentro. Arnautovic? Se dovesse andare via sarebbe una grande perdita, sarei contento per lui, ma penso che alla fine rimarrà. Ci siamo parlati, sicuramente lui se rimarrà qua si allenerà bene e farà quello che deve fare. Se andrà via vedremo, ma non credo".