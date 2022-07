Juve, dopo Firmino addio anche ad Arnautovic: Di Vaio spegne i rumors

Il Bologna ha chiuso le porte per Marko Arnautovic. Un altro obiettivo sfumato per la Juventus, dopo il no di Roberto Firmino.

redazionejuvenews

La Juventusè alla ricerca di un calciatore che possa fare da vice a Dusan Vlahovic. Tanti sono i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, ma uno ad uno gli obiettivi di Madama stanno svanendo. Per Alvaro Morata, il preferito di Allegri, il costo della trattativa è ancora molto alto, e al momento la porta sembra quasi chiusa del tutto. Sul fronte Roberto Firmino ci ha pensato Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, a blindare l'attaccante brasiliano: "Bobby è fondamentale per noi, è il cuore e l’anima di questa squadra. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la maggior parte del tempo qui nella pre-stagione finora e tutto sembra davvero a posto".

Un duro colpo per la Juventus, che nelle ultime settimane ha sondato il terreno anche per Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, reduce da un'ottima stagione in Emilia. L'operazione era abbastanza favorevole, soprattutto per i costi ridotti del trasferimento della punta austriaca. Però, Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, in un'intervista al Resto del Carlino, ha tolto, in poche parole, dal mercato l'ex Inter: "Resta, abbiamo parlato con il fratello. Marko lo vedo molto dentro alla squadra e al progetto, conosce tanti giocatori: se può, ci dà una mano; resterà con noi tanti anni".

Un altro due di picche per la Vecchia Signora, che adesso ha due strade di fronte a sé; la prima tenere Moise Kean, che ha fatto bene nel precampionato e nelle prime uscite della stagione; la seconda puntare su Muriel, che sembrerebbe in uscita dall'Atalanta, che sta già trattando il sostituto, ovvero Andrea Pinamonti. Il colombiano è uno degli ultimi obiettivi rimasti per Madama, per trovare e portare a Torino il tanto bramato attaccante di riserva.