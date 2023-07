L'Empoli avrebbe chiesto alla Juventus l'inserimento di Fabio Miretti, che però desidererebbe rimanere a Torino. Al momento, a eccezione di Matias Soulè, nessun elemento proposto starebbe scaldando abbastanza da far decidere alla società toscana ad abbassare le pretese per Parisi. A questo punto, la Juventus dovrebbe aumentare il conguaglio per non essere sorpresa dall'inserimento di altri club interessati, come ad esempio la Lazio.