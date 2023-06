Ospite negli studi di Sportitalia, l'agente del giocatore -Mario Giuffredi- ha confermato i rumors ed ha aggiunto: “Dovrebbe andare via da Empoli, è ancora troppo presto per definire la destinazione però. Abbiamo alcune trattative in corso. Juventus in pole? Alla Juve Parisi piace, ma poi le trattative sono un’altra cosa. Per il momento è solo un gradimento”. E sulla Lazio (sulle sue tracce da diverso tempo): “Ha degli estimatori, vedremo nelle prossime settimane.”