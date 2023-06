Atalanta, Empoli, Frosinone, Monza e Sassuolo hanno già avviato i primi sondaggi informativi. La Juventus potrebbe decidere di inserire il duttile giocatore argentino in alcune operazioni di mercato come contropartita tecnica. O, in alternativa, potrebbe semplicemente decidere di cederlo con la formula del prestito secco, per permettergli di maturare e fare esperienza.