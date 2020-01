UFFICIALE – Soule è un nuovo giocatore bianconero

TORINO – Il mercato di riparazione è partito con il botto e in casa Juve il primo colpo messo a segno porta il nome di Dejan Kulusevski. Il centrocampista della Dea, ora in prestito a Parma, resterà al servizio dei gialloblu fino al termine della stagione, quando poi raggiungerà CR7 e il resto della squadra. Ma dalle parti della Continassa è stato da poco ufficializzato un altro colpo in prospettiva futura e si tratta del talento argentino del Velez, Matias Soule, classe 2003. Il tutto è stato documentato attraverso un post Instagram condiviso sul profilo del ragazzo, con una foto che lo immortala durante la fese delle firme. Sotto al post il seguente messaggio: “Molto felice di firmare il primo contratto come professionista. Grazie alla Juve per confidare in me, e grazie anche ai miei cari che mi hanno sempre sostenuto”. I tifosi juventini si augurano che possa seguire le orme degli argentini che militano attualmente a Torino.