Le parole del centrocampista ivoriano al termine della gara contro l’Ecuador.
Come svelato nei giorni scorsi Franck Kessié, è un profilo che piace molto a Luciano Spalletti e alla dirigenza bianconera. L’ex Milan, garantirebbe esperienza e duttilità tattica, qualità richieste dal tecnico toscano per innalzare il livello qualitativo della Juventus.
Al momento, si tratta solamente di un interessamento da parte dei bianconeri, ma non è escluso che al termine del Mondiale il club bianconero possa uscire allo scoperto e presentare la prima offerta ufficiale. Il centrocampista ivoriano, attualmente in forza al’Al-Hilal, avrebbe aperto ad un ritorno in Europa, ma sarà senz’altro necessaria una riduzione dello stipendio.
Le parole del centrocampistaAl termine della sfida tra Costa d’Avorio ed Ecuador, Franck Kessié si è espresso su quale sarà il futuro. Leggiamo le sue parole:
Ritorno in Italia possibile? “Finché giocherò potrò andare in qualsiasi squadra. Il mercato è dappertutto, sia in Italia, che in Europa e Arabia. Posso andare ovunque. Sto aspettando, vediamo cosa succederà dopo il Mondiale. Adesso sono concentrato su questo competizione e sulla Costa d’Avorio”.
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