Come svelato nei giorni scorsi Franck Kessié, è un profilo che piace molto a Luciano Spalletti e alla dirigenza bianconera. L’ex Milan, garantirebbe esperienza e duttilità tattica, qualità richieste dal tecnico toscano per innalzare il livello qualitativo della Juventus.

Al momento, si tratta solamente di un interessamento da parte dei bianconeri, ma non è escluso che al termine del Mondiale il club bianconero possa uscire allo scoperto e presentare la prima offerta ufficiale. Il centrocampista ivoriano, attualmente in forza al’Al-Hilal, avrebbe aperto ad un ritorno in Europa, ma sarà senz’altro necessaria una riduzione dello stipendio.

Le parole del centrocampista

Al termine della sfida tra Costa d’Avorio ed Ecuador, Franck Kessié si è espresso su quale sarà il futuro. Leggiamo le sue parole:

Ritorno in Italia possibile? “Finché giocherò potrò andare in qualsiasi squadra. Il mercato è dappertutto, sia in Italia, che in Europa e Arabia. Posso andare ovunque. Sto aspettando, vediamo cosa succederà dopo il Mondiale. Adesso sono concentrato su questo competizione e sulla Costa d’Avorio”.