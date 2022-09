Verso PSG-Juve, alla scoperta di Parigi: dalla Senna fino al Parco dei Principi

In vista della sfida contro il PSG, la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulla città di Parigi

In vista della sfida contro il PSG, la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulla città di Parigi. Ecco il comunicato: "Parigi è una delle città più belle del mondo. Capitale della Francia, oltre 2 milioni di abitanti, è il capoluogo della regione dell’Île-de-France. Qui comincia il cammino della Juventus nella Champions League 2022/2023. Tra attrazioni e stadio, andiamo a scoprire qualcosa in più.

COSA VEDERE A PARIS

Una città suggestiva e romantica, Parigi ha tantissimo da offrire. Partiamo dall’attrazione simbolo: la Tour Eiffel. Un luogo iconico, non solo per la Francia ma di tutto il mondo. Nata come struttura temporanea in occasione dell’Esposizione Universale del 1889, la torre è alta 312,28 metri con i visitatori che possono arrivare fin sopra in cima! Visitata la Tour Eiffel, si può proseguire verso molteplici luoghi meravigliosi. C’è l’Arco di Trionfo, situato alla fine degli Champs-Élysées, monumento voluto da Napoleone per celebrare la vittoria della battaglia di Austerlitz.

Imperdibile una visita alla Basilica del Sacro Cuore, situata sulla collina di Montmartre: da qui obbligatoria anche una tappa per vedere dall’esterno la Cattedrale di Notre-Dame, una delle costruzioni gotiche più celebri del mondo. Un grande incendio purtroppo l’ha gravemente danneggiata il 15 aprile 2019, ed in questo momento non è possibile visitarla all’interno.

Non basta un giorno per visitare Parigi, ce ne vogliono molti di più per ammirare tutte le bellezze: perché un salto al quartiere latino è da fare, come una visita al Centre Pompidou o all’Hôtel des Invalides (dove si trova la tomba di Napoleone) o al Museo d’Orsay. Ma se si parla di musei, non si può non andare al Louvre, il museo più visitato del mondo. Si trova sulla rive droite, tra la Senna e Rue de Rivoli. La collezione comprende quasi 400mila oggetti e opere d’arte.

LO STADIO: PARCO DEI PRINCIPI

Inaugurato nel 1972, ha una capienza di quasi 48mila spettatori ed è la casa del Paris Saint Germain. Ha ospitato nel corso degli anni numerosi eventi internazionali: due edizioni degli Europei (1984, compresa la finale, e 2016), un Mondiale (1998), due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1974/1975 e 1980/1981), due finali di Coppa delle Coppe (1977/1978 e 1994/1995) e una finale di Coppa UEFA (1997/1998)". (juventus.com)