La Juventus si prepara alla ripresa del campionato e tra i giocatori chiamati ad essere ancora protagonisti c’è Weston McKennie. Il centrocampista americano rappresenta una delle pedine più utilizzate della rosa bianconera e contro il Cagliari potrebbe raggiungere un traguardo personale importante.

McKennie verso un nuovo record

La sfida dell’Unipol Domus potrebbe infatti permettere a McKennie di aggiornare il proprio record di presenze con la Juventus. Una conferma ulteriore dell’importanza assunta dall’americano all’interno della squadra, indipendentemente dalla posizione occupata in campo.

La sua duttilità resta uno dei principali punti di forza: McKennie può essere utilizzato in mezzo al campo, ma anche avanzato sulla trequarti quando Spalletti ha bisogno di maggiore fisicità e inserimenti.

Spalletti punta sulla sua duttilità

Il tecnico bianconero ha continuato a fare affidamento sull’ex Schalke anche in una fase complicata della stagione, caratterizzata da numerosi infortuni. L’assenza di diversi centrocampisti ha aumentato ulteriormente il peso di McKennie nelle rotazioni.

Contro il Cagliari, le ultime indicazioni lo vedono nuovamente tra i titolari, alle spalle di Kolo Muani insieme a Zhegrova e Alajbegovic.

La Juve riparte da Cagliari

La trasferta in Sardegna sarà il primo appuntamento di un ottobre particolarmente intenso per la Juventus. La gara è in programma domenica 11 ottobre alle 20:45 e Spalletti dovrà gestire una rosa ancora condizionata da numerose assenze.

In questo scenario, esperienza e duttilità di McKennie possono diventare ancora una volta risorse preziose per la Juventus.