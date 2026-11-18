Kerim Alajbegovic si è preso la scena nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Martedì sera, al Bilino Polje di Zenica, la Bosnia ed Erzegovina di Sergej Barbarez ha superato 2-1 la Romania di Gheorghe Hagi. L'assist decisivo porta proprio la firma del giovane bianconero.

La partita si era complicata subito per i padroni di casa. Al 6' Daniel Bîrligea aveva portato avanti i romeni, finalizzando un contropiede avviato da Dennis Man. La Bosnia ha reagito e al 44' ha trovato il pareggio con Benjamin Tahirovic, a segno da distanza ravvicinata. Nella ripresa l'equilibrio è durato fino al finale, quando all'82' Alajbegovic ha servito a Bajraktarevic il pallone del definitivo 2-1.

La prestazione arriva in un momento in cui il nome di Alajbegovic è tornato al centro delle indiscrezioni di mercato. Nei giorni scorsi si era parlato di un nuovo interesse del Chelsea, una voce poi ridimensionata da Fabrizio Romano. Il giornalista ha dichiarato di non sapere da dove fosse partita la notizia, ribadendo che la Juventus considera il ragazzo un elemento fondamentale.

Per Spalletti arriva anche un segnale positivo in vista della ripresa del campionato. Con le fasce condizionate dagli infortuni e diversi giocatori ancora da valutare per la sfida contro il Venezia, ritrovare un giocatore in fiducia e senza problemi fisici rappresenta una buona notizia dopo la sosta.